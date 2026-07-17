Vučić poziva na dijalog, kaže da je to suština demokratskog društva

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas "političke protivnike" na dijalog, navodeći da je razgovor "suština demokratije".

U objavi na Instagramu, Vučić je kazao da je "mnogo puta" pozivao političke protivnike na dijalog, ali da se oni "gotovo nikada" nisu odazivali tim pozivima.

"Pošto nam se izbori bliže, a želeći da napravimo najbolje moguće demokratske uslove, da obezbedimo sigurnu tranziciju vlasti, kako naši protivnici misle jer pobeđuju na izborima, kako njihova istraživanja govore, želim i ovim putem da kažem da čim dobijemo rezultate izbora koji pokazuju da su oni pobedili, sat ili dva po zatvaranju biračkih mesta, čestitaću našim protivnicima, ali je važno da sednemo, razgovaramo i sve obavimo na civilizovan način", naveo je.

Dodao je da od političkih protivnika očekuje da čestitaju Srpskoj naprednoj stranci ukoliko ona pobedi na izborima.

"Zato je važno da razgovaramo što pre, i zato ih molim da se jave i da kažu: 'Hoćemo da razgovaramo o uslovima, hoćemo da razgovaramo o čemu god, ali je važno da razgovaramo'. Dijalog je osnova i suština svakog demokratskog društva. Zato moj poziv stoji. Čekam vas, nadam se i očekujem vaš odgovor što je moguće pre. Bez dijaloga nema budućnosti, nama je potrebna ujedinjena Srbija, a to možemo da budemo samo ako stvari rešavamo razgovorom", dodao je Vučić.

(Beta, 17.07.2026)

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