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Afrička kuga svinja širi se Srbijom: Vanredna situacija proglašena u tri grada

1 Afrička kuga svinja ponovo predstavlja ozbiljan izazov za domaće stočarstvo.

Vanredna situacija zbog širenja zaraze trenutno je na snazi u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, dok nadležni upozoravaju da bi ista mera uskoro mogla biti uvedena i u još nekoliko lokalnih samouprava. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je epidemiološka situacija najteža u Sremskom i Mačvanskom okrugu, gde je registrovan najveći broj žarišta bolesti. Najkritičnije područje na spoju Srema, Mačve i Beograda Prema rečima
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