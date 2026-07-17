Deda (68) električar silovao 14 žena! Zlostavljao ih dok su bile u nesvesti, pa sve snimao za svoju bolesnu kolekciju: Broj žrtava raste iz dana u dan

Blic pre 6 minuta
Deda (68) električar silovao 14 žena! Zlostavljao ih dok su bile u nesvesti, pa sve snimao za svoju bolesnu kolekciju: Broj…

Osumnjičeni je koristio koktel tableta za spavanje i alkohola kako bi omamio žrtve, a zločine je snimao Policija je tokom pretresa pronašla brojne uznemirujuće video-snimke na zaplenjenim uređajima Jedan 68-godišnji muškarac iz Berlina osumnjičen je da je drogirao, silovao i snimao na desetine žena u slučaju koji je šokirao Nemačku.

Istražitelji strahuju da postoji najmanje 58 žrtava ovog serijskog predatora, a tužilaštvo zahteva maksimalnu zatvorsku kaznu uz naknadni preventivni pritvor. Izveštaji iz istrage su apsolutno zastrašujući. Ovaj 68-godišnji električar iz Berlina tereti se da je brutalno iskoristio i silovao 14 onesvešćenih žena. Prema navodima iz optužnice, on je svoje žrtve prvo omamljivao opasnim koktelom tableta za spavanje i alkohola, a zatim ih silovao i hladnokrvno snimao
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Roditelji sa detetom skočili sa tornja: Užas na poznatoj turističkoj atrakciji

Roditelji sa detetom skočili sa tornja: Užas na poznatoj turističkoj atrakciji

Blic pre 4 sati
Široka ruska hibridna kampanja! On je pripremao napad na predsednika Poljske? Optužen za čak 47 sabotaža

Široka ruska hibridna kampanja! On je pripremao napad na predsednika Poljske? Optužen za čak 47 sabotaža

Kurir pre 1 dan
Manifest strave i užasa: Tinejdžer iz Hrvatske na 19 strana opisao mržnju prema ženama i u školu poneo nož, evo šta je…

Manifest strave i užasa: Tinejdžer iz Hrvatske na 19 strana opisao mržnju prema ženama i u školu poneo nož, evo šta je prethodilo zločinu u Nemačkoj

Dnevnik pre 5 sati
Roditelji sa detetom skočili u smrt! Nezapamćena tragedija na poznatom turustičkom tornju: Hitna pomoć zatekla užas

Roditelji sa detetom skočili u smrt! Nezapamćena tragedija na poznatom turustičkom tornju: Hitna pomoć zatekla užas

Kurir pre 6 sati
Stravičan dokument od 19 strana: Tinejdžer planirao napad u Nemačkoj i veličao masovne ubice

Stravičan dokument od 19 strana: Tinejdžer planirao napad u Nemačkoj i veličao masovne ubice

B92 pre 6 sati
Pronađen manifest Hrvata (16) koji je izbo devojčice u Nemačkoj: Na 19 stranica gomila mržnje i ludila!

Pronađen manifest Hrvata (16) koji je izbo devojčice u Nemačkoj: Na 19 stranica gomila mržnje i ludila!

Telegraf pre 6 sati
Tinejdžer optužen da je u Poljskoj sprovodio sabotaže za Rusiju

Tinejdžer optužen da je u Poljskoj sprovodio sabotaže za Rusiju

N1 Info pre 7 sati

Ključne reči

TužilaštvoNemačkaBerlin

Svet, najnovije vesti »

Deda (68) električar silovao 14 žena! Zlostavljao ih dok su bile u nesvesti, pa sve snimao za svoju bolesnu kolekciju: Broj…

Deda (68) električar silovao 14 žena! Zlostavljao ih dok su bile u nesvesti, pa sve snimao za svoju bolesnu kolekciju: Broj žrtava raste iz dana u dan

Blic pre 6 minuta
Nikaragva prekinula diplomatske odnose sa Italijom: Sukob zbog čoveka osuđenog za ubistvo Alda Mora

Nikaragva prekinula diplomatske odnose sa Italijom: Sukob zbog čoveka osuđenog za ubistvo Alda Mora

Blic pre 3 sata
“Evropski lideri previše optimistični da će se Vučić odmaći od putinovske Rusije“: Sagovornici Danasa o tome što je Plenković…

“Evropski lideri previše optimistični da će se Vučić odmaći od putinovske Rusije“: Sagovornici Danasa o tome što je Plenković stajao iza srpskog predsednika u Parizu?

Danas pre 4 sati
Novo u gradu: Ruski insajder o talasu ruskih imigranata koji menja ekonomiju Srbije i drugih zemalja

Novo u gradu: Ruski insajder o talasu ruskih imigranata koji menja ekonomiju Srbije i drugih zemalja

Danas pre 4 sati
Komičari u rizičnom plesu

Komičari u rizičnom plesu

Radar pre 4 sati