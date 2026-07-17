Deda (68) električar silovao 14 žena! Zlostavljao ih dok su bile u nesvesti, pa sve snimao za svoju bolesnu kolekciju: Broj žrtava raste iz dana u dan

Osumnjičeni je koristio koktel tableta za spavanje i alkohola kako bi omamio žrtve, a zločine je snimao Policija je tokom pretresa pronašla brojne uznemirujuće video-snimke na zaplenjenim uređajima Jedan 68-godišnji muškarac iz Berlina osumnjičen je da je drogirao, silovao i snimao na desetine žena u slučaju koji je šokirao Nemačku.

Istražitelji strahuju da postoji najmanje 58 žrtava ovog serijskog predatora, a tužilaštvo zahteva maksimalnu zatvorsku kaznu uz naknadni preventivni pritvor. Izveštaji iz istrage su apsolutno zastrašujući. Ovaj 68-godišnji električar iz Berlina tereti se da je brutalno iskoristio i silovao 14 onesvešćenih žena. Prema navodima iz optužnice, on je svoje žrtve prvo omamljivao opasnim koktelom tableta za spavanje i alkohola, a zatim ih silovao i hladnokrvno snimao