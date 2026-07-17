Dizajnerka enterijera otkriva 8 grešaka u renoviranju kuhinje: Evo kako da izbegnete greške i uštedite novac

Blic pre 17 minuta
Dizajnerka enterijera otkriva 8 grešaka u renoviranju kuhinje: Evo kako da izbegnete greške i uštedite novac

Teške zavese i otvorene police nije preporučljivo koristiti zbog zadržavanja mirisa i većeg održavanja Preporučuje sudopere koje se ugrađuju ispod ploče Dizajnerka enterijera Keli Kruger izdvaja osam stvari koje nikada ne bi unela u svoju kuhinju. - Verujem da kuhinje treba da budu osmišljene sa fokusom na funkcionalnost i bezvremenost.

Zato, kada je u pitanju moja kuhinja, trudim se da izbegavam preterano trendovski ili nepraktičan dekor - ističe ona. Evo 8 stvari koje nikada nećete pronaći u njenoj kuhinji. Prilikom renoviranja kuhinje, preporučuje izbor radnih ploča koje su neutralne i uklapaju se u većinu stilova. Iako je primamljivo dizajnirati prostor u skladu sa trenutnim trendovima, izbor neutralnih, velikih elemenata poput radne ploče daje vam fleksibilnost da kasnije menjate dekor. Na
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Dizajnerka enterijera otkriva 8 grešaka u renoviranju kuhinje: Evo kako da izbegnete greške i uštedite novac

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