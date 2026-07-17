Evo zbog čega je Anastasija Ražnatović sinu dala ime Ilijan: Otkrivena porodična tajna, a evo kako je ujak Veljko umešao prste

Blic pre 29 minuta
Evo zbog čega je Anastasija Ražnatović sinu dala ime Ilijan: Otkrivena porodična tajna, a evo kako je ujak Veljko umešao prste…

Porodica Gudelj i Ražnatović spremaju gala proslavu u Sevilji povodom dolaska bebe.

Ceca će se vratiti u Sevilju odmah nakon nastupa u Budvi kako bi upoznala unuka. Anastasija Ražnatović porodila se u privatnoj bolnici u Španiji, a najveća podrška u ovim trenucima bila joj je majka, najveća balkanska zvezda Ceca Ražnatović. Da se u Sevilji sprema gala slavlje postalo je jasno čim su njen brat Veljko i snajka Bogdana podelili sliku iz aviona, krenuvši na put kako bi prvi put ugledali malog naslednika. Naime, posebno je zanimljivo to što je upravo
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Evo zbog čega je Anastasija Ražnatović sinu dala ime Ilijan: Otkrivena porodična tajna, a evo kako je ujak Veljko umešao prste…

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