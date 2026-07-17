"Izbijeni su mu svi zubi, polomljena vilica..." Jezivi detalji brutalnog prebijanja dečaka u Novom Sadu: Jedan potez napadača policiji otkrio njihov identitet

Blic pre 2 sata
"Izbijeni su mu svi zubi, polomljena vilica..." Jezivi detalji brutalnog prebijanja dečaka u Novom Sadu: Jedan potez napadača…
Policija je na tragu napadačima koji su brutalno pretukli petnaestogodišnjeg dečaka u parku ispred Medicinske škole u Novom Sadu Dečak je zadobio teške povrede glave, izbijene zube i polomljenu vilicu, te je hitno prevezen na dečju hirurgiju Nakon brojnih izjava svedoka i intenzivnog operativnog rada policija je uhapsila većinu napadača koji su u sredu brutalno prebili petnaestogodišnjeg dečaka u parku prekoputa Medicinske škole u Novom Sadu, saznaje "Blic". Iz
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