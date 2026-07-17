Pretučeni dečak iz Novog Sada i dalje na intenzivnoj. Policija identifikovala sve napadače koji su ga tukli u parku, za nekima se još traga!

Blic pre 1 sat
Pretučeni dečak iz Novog Sada i dalje na intenzivnoj. Policija identifikovala sve napadače koji su ga tukli u parku, za nekima…
Petnaestogodišnji dečak iz Novog Sada je brutalno pretučen od strane grupe maskiranih huligana, ali je njegovo stanje trenutno stabilno i nije životno ugrožen Policija je identifikovala sve napadače, dvojica su uhapšena, a za ostalima se još traga Petnaestogodišnji dečak iz Novog Sada, koji je brutalno pretučen od strane grupe maskiranih huligana, trenutno se nalazi u stabilnom stanju, nije životno ugrožen i pod stalnim je nadzorom lekara u novosadskoj Dečjoj
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