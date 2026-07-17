"Razgovor je suština demokratije" Vučić ponovo pozvao na dijalog: "Pošto nam se izbori bliže..." (video)

Blic pre 48 minuta
"Razgovor je suština demokratije" Vučić ponovo pozvao na dijalog: "Pošto nam se izbori bliže..." (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je pozvao na društveni dijalog i poručio da je "razgovor je suština demokratije". - Mnogo puta sam pozivao sve naše političke protivnike, sve ljude u Srbiji na dijalog.

Gotovo da nikada tom dijalogu oni koji su pozivani se nisu odazvali. Koristim ovu priliku, pošto nam se izbori bliže, a želeći da napravimo i najbolje moguće demokratske uslove, želeći da obezbedimo sigurnu tranziciju vlasti, kako naši protivnici misle jer pobeđuju na izborima, kako njihova istraživanja govore, a ja želim i ovim putem da kažem da čim dobijemo rezultate izbora koji pokazuju da su oni pobedili, sat ili dva po zatvaranju biračkih mesta, čestitaću
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