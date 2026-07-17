Situacija je upravo postala pakleno neprijatna za Kremlj: Putin se nekad ovime hvalio na sav glas, sad se sprema na najgore

Ukrajina poslednjih meseci sve uspešnije gađa rusku flotu tankera “iz senke” Ukoliko se ovakva situacija nastavi, ekonomski gubici Rusije mogli da dostignu više milijardi dolara Rusija gubi kontrolu nad svojim izlazom ka Crnom moru zbog serije ukrajinskih napada, koji su primorali Moskvu da ove nedelje obustavi plovidbu kroz taj ključni plovni put, čime je ograničena sposobnost Kremlja da trguje sa ostatkom sveta. Ovakav razvoj događaja je veliki preokret za