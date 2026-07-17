Srbi ne menjaju Grčku: Ove 3 zemlje čine "veliku trojku" na mapi evropskog turizma

Italija privlači turiste uglavnom iz susednih zemalja, dok mnogi Italijani odmor provode u svojoj zemlji Turska je vodeća destinacija za istočnu Evropu zbog povoljnih "all inclusive" aranžmana i konkurentnih cena Mapa najpopularnijih destinacija za odmor među evropskim zemljama pokazuje da se navike putnika nisu značajno promenile – Mediteran i dalje ubedljivo dominira, a Srbi ne odustaju od Grčke. Međutim, apsolutni pobednik je Španija, koju kao omiljenu