(Video) Dečaka (15) brutalno tukli palicama: Ovako su uhapšeni osumnjičeni za napad u Novom Sadu, policija im upala u stan

Blic pre 1 sat
(Video) Dečaka (15) brutalno tukli palicama: Ovako su uhapšeni osumnjičeni za napad u Novom Sadu, policija im upala u stan

Akcija hapšenja usledila je nakon intenzivnog operativnog rada policije Svi učesnici brutalnog napada u parku ispred Medicinske škole su identifikovani, a većina privedena na ispitivanje Novosadska policija uspešno je privela dvojicu muškaraca osumnjičenih za napad na maloletnika.

Kako prenosi Novosadska televizija, koja je objavila snimak hapšenja, akcija je izvedena nakon intenzivnog operativnog rada.​ Osumnjičeni se terete za krivična dela nanošenja teških i lakih telesnih povreda. Istraga je trenutno u toku, kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog brutalnog napada. Nadležni organi nastavljaju rad na slučaju. Podsetimo, svi napadači na dečaka (15) iz Novog Sada koji je pretučen u parku ispred Medicinske škole, identifikovani su, a većina
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