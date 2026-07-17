Kako bi Federalne rezerve mogle da spasu berzu u sledećoj finansijskoj krizi

Federalne rezerve decenijama predstavljaju poslednju liniju odbrane finansijskog sistema.

Tokom velikih kriza njihov odgovor obuhvatao je različite mere – od spuštanja kamatnih stopa i kupovine državnih obveznica do istorijske odluke da tokom pandemije kupuju ETF-ove korporativnih obveznica. Zbog toga se danas postavlja pitanje da li bi Fed u nekoj budućoj krizi mogao da kupuje i ETF-ove koji prate tržište akcija i da li bi takav potez trajno promenio način na koji tržišta reaguju na padove. Iako to trenutno nije deo mandata američke centralne banke,