SAD i Srbija otvorile strateški dijalog, energetika jedna od tema

SAD i Srbija su u petak otvorile strateški dijalog koji treba da doprinese političkoj, ali i poslovnoj saradnji, a jedna od prvih oblasti kojima je posvećena pažnja bila je energetika.

Na tom planu, strateško partnerstvo Srbije i SAD trebalo bi da doprinese novim investicijama, razvoju infrastrukture i jačanju energetske bezbednosti. U Vašingtonu je u petak održana prva runda dijaloga, a dve strane su potpisale memorandum o saradnji u oblasti energetike i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Memorandum o saradnji u oblasti energetike predviđa učešće SAD u razvoju gasne infrastrukture u Srbiji, gasnih interkonektora i