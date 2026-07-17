SAD i Srbija otvorile strateški dijalog, energetika jedna od tema

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Bloomberg Adria
SAD i Srbija otvorile strateški dijalog, energetika jedna od tema

SAD i Srbija su u petak otvorile strateški dijalog koji treba da doprinese političkoj, ali i poslovnoj saradnji, a jedna od prvih oblasti kojima je posvećena pažnja bila je energetika.

Na tom planu, strateško partnerstvo Srbije i SAD trebalo bi da doprinese novim investicijama, razvoju infrastrukture i jačanju energetske bezbednosti. U Vašingtonu je u petak održana prva runda dijaloga, a dve strane su potpisale memorandum o saradnji u oblasti energetike i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Memorandum o saradnji u oblasti energetike predviđa učešće SAD u razvoju gasne infrastrukture u Srbiji, gasnih interkonektora i
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