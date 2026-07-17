Afrička kuga svinja širi se Srbijom: Vanredna situacija proglašena u tri grada, očekuju se nove mere

Foto: ChatGPT Afrička kuga svinja ponovo predstavlja ozbiljan izazov za domaće stočarstvo.

Vanredna situacija zbog širenja zaraze trenutno je na snazi u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, dok nadležni upozoravaju da bi ista mera uskoro mogla biti uvedena i u još nekoliko lokalnih samouprava. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je epidemiološka situacija najteža u Sremskom i Mačvanskom okrugu, gde je registrovan najveći broj žarišta bolesti. Prema rečima ministra, najveća koncentracija zaraženih gazdinstava