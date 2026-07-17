Kako VJT objavljuje lične podatke i tako crta metu na čelo novinara

Više javno tužilaštvo u Beogradu bi u sklopu „afere zvučni top" da hapsi novinara i vojnog analitičara Aleksandra Radića zbog odavanja tajnih podataka i pokušaja rušenja ustavnog poretka. VJT je u to ime objavio i lične podatke novinara N1, RTS-a i Bete, ali i poslanika Narodne skupštine i pilota Vojske Srbije koji su 15. marta komunicirali sa Radićem. NUNS i oštećeni urednik Bete za „Vreme“ kažu da je novinarima time stavljena meta na čelo

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je krivičnu prijavu protiv novinara i vojnog analitičara Aleksandra Radića i zatražilo pritvor i raspisivanje poternice zbog sumnje na odavanje tajnih podataka i ugrožavanje ustavnog poretka, a sve u vezi sa „zvučnim topom“. U sopstvenom saopštenju VJT je iskoristio priliku da do detalja prenese potpuno nekažnjivu komunikaciju između novinara različitih redakcija u Srbiji tokom večeri 15. marta 2025, za vreme velikog