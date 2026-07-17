Izvinjenje samo Vučiću i Vladi: Da li su ministarka i njoj slični nešto naučili iz krvavih 90-ih?

Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998.

Ali ne na način da bi ih likvidirala, kako se oni trude da do danas očiste etnički Kosovo, nego na način da svako onaj ko se oseća manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije, napusti istu i ide u svoju matičnu zemlju. A da oni koji su se opredelili za terorističke akcije budu likvidirani na način na koji se obično obračunavaju sa teroristima danas, a kamoli u to vreme. Ovakva izjava ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović izazvala je