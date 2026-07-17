Medijski „presedan“ u Americi: Zašto su ABC, NBC i CNN odbili direktan prenos Trampovog govora u udarnom terminu

Televizijske mreže ABC, NBC i CNN nisu emitovale govor američkog predsednika Donalda Trampa u udarnom terminu na svojim primarnim platformama.

Time su rizikovale gnev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na američke medije. Bela kuća je povukla redak potez i formalno zatražila od nacionalnih televizija direktan prenos, što je Trampu poslužilo kao povod da napadne one medije koji su to odbili, piše Klix. Tokom samog govora, Tramp je oštro kritikovao mreže NBC i ABC jer nisu prekinule svoj redovni program radi njegovog obraćanja, poručivši da bi im zbog toga trebalo oduzeti licence za rad.