NUNS: Hitno procesuirati pretnje uredniku TV N1 Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) pozvalo je danas nadležne institucije da reaguju na pretnje upućene uredniku televizije N1, Branislavu Šovljanskom i članovima njegove porodice.U saopštenju tog udruženja se navodi da je pretnja Šovljanskom upućena u komentaru na tekst objavljen na portalu N1 pod naslovom „Spin tabloida iz prvog reda: Od običnog protokola napravili veliku čast za Srbiju i Vučića“. „Pretnja je prijavljena nadležnom tužilaštvu, od kojeg