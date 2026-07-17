Srbija neće morati zbog Amerike da menja odnos sa Rusijom, ali to neće biti slučaj kada je reč o Kini“: Kakve će biti posledice strateškog dijaloga sa SAD?

Srbija i Sjedinjene Američke Države (SAD) danas bi zvanično trebalo da pokrenu strateški dijalog, format saradnje koji Vašington ima sa državama koje smatra važnim partnerima.

Sagovornici N1 ocenjuju da je to najveći iskorak u odnosima dve zemlje u poslednjim decenijama, ali upozoravaju da će novo partnerstvo doneti i nova očekivanja, posebno u oblasti energetike, bezbednosti i odnosa prema Kini. Potpisivanjem niza dokumenata u Vašingtonu bi danas zvanično trebalo da otpočne strateški dijalog Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kao mogućnost, najavljen je još prošle godine – ovaj dijalog bi trebalo da donese takozvanu „novu eru“ u