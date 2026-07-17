Stejt department: Strateški dijalog sa Prištinom tek posle ispunjavanja obaveza prema Srbima na KiM

Danas pre 2 sata  |  RTS
Stejt department: Strateški dijalog sa Prištinom tek posle ispunjavanja obaveza prema Srbima na KiM

Sjedinjene Američke Države čekaju da vlasti u Prištini ispune obaveze prema Srbima na Kosovu i Metohiji i sve dok se to ne dogodi, strateški dijalog neće biti pokrenut, saopšteno je iz Stejt departmenta, a prenosi RTS.

Administracija u Vašingtonu suspendovala je strateški dijalog sa Prištinom u septembru 2025. godine, na neodređeno vreme, zbog zabrinutosti zbog postupaka aktuelne vlade Aljbina Kurtija. „Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa SAD i naroda Kosova. Radujemo se vođenju Strateškog dijaloga sa Kosovom kada se steknu odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova u vezi sa kosovskim Srbima“, naveo je portparol Stejt departmenta u odgovoru za
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