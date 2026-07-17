Gradonačelnik Mićin o napadu na maloletnike: „Nasilje u Novom Sadu neće biti tolerisano, pronaći sve učesnike“

Dnevnik pre 1 sat
Gradonačelnik Mićin o napadu na maloletnike: „Nasilje u Novom Sadu neće biti tolerisano, pronaći sve učesnike“

NOVI SAD: Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin najoštrije je osudio napad na dvojicu maloletnika koji se dogodio u tom gradu u sredu uveče i poručio da nasilje nikada nije bilo i neće biti tolerisano u Novom Sadu.

„Povodom napada na dvojicu maloletnika u Novom Sadu, koji se dogodio u parku kod Medicinske škole, do sada se nisam javno oglašavao, jer sam smatrao da je najvažnije da institucije, bez ikakvog pritiska, u najkraćem roku urade svoj posao. Od trenutka kada sam saznao za ovaj događaj, u stalnom sam kontaktu sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i zatražio sam da se počinioci hitno pronađu i privedu pravdi”, napisao je Mićin na Instagram nalogu. Istakao je
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