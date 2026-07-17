Potpisan memorandum Srbije i Rumunije: Đerdap 3 biće najveća vodena baterija jugoistočne Evrope

Projekat reverzibilne hidroelektrane „Đerdap 3” ima potencijal da postane najveća takva elektrana u jugoistočnoj Evropi, a do kraja meseca biće poznato koje su kompanije ispunile uslove javnog poziva za nastavak postupka izbora izvođača, izjavila je u Bukureštu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona je sa rumunskim premijerom Ilijem Boložanom potpisala Memorandum o razumevanju o razmeni informacija u vezi sa projektom, koji predstavlja osnovu za dalju saradnju dve države na izgradnji RHE „Đerdap 3”. Ministarka je istakla da će, u zavisnosti od izabranog tehničkog rešenja, buduća elektrana imati snagu od 1.200 do 2.400 megavata i igrati ključnu ulogu u skladištenju električne energije i integraciji obnovljivih izvora, poput vetra i sunca. – Reč je o