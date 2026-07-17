Taman pomislite da vam plata nije bedna, a evo koliko zarađuju najbogatiji u Srbiji: Od nekih cifri će vam se zavrteti u glavi

Dnevnik pre 56 minuta
Taman pomislite da vam plata nije bedna, a evo koliko zarađuju najbogatiji u Srbiji: Od nekih cifri će vam se zavrteti u glavi…

Najveći prijavljeni godišnji prihod iznosio je oko 13,6 miliona evra, a godišnji porez na dohodak, poznat kao „porez na bogate“, prijavilo je 27.900 građana.

Među njima dominiraju menadžeri, direktori, IT stručnjaci i inženjeri. Koliko zarađuju najbogatiji u Srbiji? Jedan građanin Srbije tokom prošle godine prijavio je prihod od čak 1,6 milijardi dinara, odnosno oko 13,6 miliona evra, što predstavlja najveći prijavljeni godišnji prihod u obračunu godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu, pokazuju podaci Poreske uprave Srbije, prenosi N1. U poređenju sa prethodnom godinom, najviši prijavljeni prihod veći je za
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