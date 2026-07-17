Blokada ruske "arterije": Kako je Azovsko more od sigurnog utočišta postalo ruska noćna mora

Euronews pre 2 sata  |  Autor: CNN
Blokada ruske "arterije": Kako je Azovsko more od sigurnog utočišta postalo ruska noćna mora

Moskva je bila primorana da obustavi plovidbu na jednoj od svojih najvažnijih vodenih arterija, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u pomorskoj trgovini Rusije sa ostatkom sveta, navodi se u najnovijoj analizi CNN-a.

Američka mreža ocenjuje ovaj razvoj događaja kao "značajan preokret", s obzirom na to da je Azovsko more godinama bilo van operativnog dometa Kijeva. Ono je služilo kao bezbedna baza za ruske vojne operacije protiv Ukrajine i ključna veza južnih ruskih regiona sa globalnim trgovinskim rutama. Situacija se dramatično promenila nakon intenzivnih napada ukrajinskih bespilotnih letelica. Robert Brovdi, komandant snaga za bespilotne sisteme Ukrajine, izjavio je u sredu
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