Đurić i Rubio otvorili prvu rundu strateškog dijaloga, novo poglavlje u odnosima Srbije i SAD

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Tanjug
Đurić i Rubio otvorili prvu rundu strateškog dijaloga, novo poglavlje u odnosima Srbije i SAD
Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio otvorili su danas prvu rundu strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, čime je započeto novo poglavlje u odnosima dve zemlje i uspostavljen institucionalni okvir za njihovo dalje strateško povezivanje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. U uvodnom obraćanju, Đurić je ocenio da uspostavljanje Strateškog dijaloga predstavlja
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