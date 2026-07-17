Đurić i Rubio otvorili prvu rundu strateškog dijaloga, novo poglavlje u odnosima Srbije i SAD

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio otvorili su danas prvu rundu strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, čime je započeto novo poglavlje u odnosima dve zemlje i uspostavljen institucionalni okvir za njihovo dalje strateško povezivanje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. U uvodnom obraćanju, Đurić je ocenio da uspostavljanje Strateškog dijaloga predstavlja