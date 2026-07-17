Između Ormuza i Vašingtona: Analiza energetske stabilnosti i strateških partnerstava Srbije i SAD

Euronews pre 51 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Između Ormuza i Vašingtona: Analiza energetske stabilnosti i strateških partnerstava Srbije i SAD

Situacija na Bliskom istoku se ponovo komplikuje uključujući i prolaz tankera kroz Ormuski moreuz.

SAD i Iran nastavili su sukobe, a to utiče na skok cene nafte. Zbog poslednjih dešavanja usledio je novi skok cena. Fjučersi za brent naftu porasli su za 70 centi, odnosno 0,83 odsto, na 84,93 dolara po barelu, dok je američka laka nafta WTI poskupela za 81 cent, odnosno 1,03 odsto, na 79,76 dolara po barelu, čime su nadoknađeni gubici iz prethodne trgovinske sesije, javlja Rojters. Komentarišući tenzije u Ormuskom moreuzu, koje ponovo prete stabilnosti cena nafte,
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