Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su pretukli advokata i još jednog mladića

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su pretukli advokata i još jednog mladića

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je danas sudu da odredi pritvor četvorici osumnjičenih da su na Novom Beogradu 4. jula pretukli advokata D.C. i mladića M.J.

Osumnjičeni Đ.M. (20), J.B. ( 28), D.R. ( 21) i V.B. ( 21) su na saslušanju negirali krivicu, saopšteno je iz tog tužilaštva. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda. Sumnja se da su oni tog dana u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, oštećenom advokatu D.C. ( 44) i oštećenom M.J. (19) zadali više udaraca usled kojih su kod oštećenih nastupile telesne povrede. Osumnjičenom J.B. se stavlja na
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