Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Uništili smo ruski strateški bombarder Tu-95 u Engelsu, 800 km od granice. Blog

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Uništili smo ruski strateški bombarder Tu-95 u Engelsu, 800 km od granice. Blog
Rat u Ukrajini traje 1.605 dana. Najmanje dve osobe su poginule, a tri su povređene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, saopštio je šef Zaporoške vojne uprave Ivan Fedorov. On je naveo da su uništene privatne kuće i da su zgrade oštećene nakon što je izbio požar nakon napada ruske navođene bombe. Odlazeći britanski premijer Kir Starmer obećao je 300 miliona evra pomoći za opremanje Ukrajine eskadrilom od 16 borbenih aviona Gripen švedske
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