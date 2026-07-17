Pomoćnica ministra energetike u Vašingtonu razgovarala o Đerdapu 3: SAD zainteresovane da podrže Srbiju u razvoju gasne infrastrukture

Forbes pre 38 minuta  |  Agencije
Pomoćnica ministra energetike u Vašingtonu razgovarala o Đerdapu 3: SAD zainteresovane da podrže Srbiju u razvoju gasne…

Pomoćnica ministra rudarstva i energetike Srbije Jovana Joksimović razgovarala je danas u Beloj kući u Vašingtonu sa izvršnim direktorom Nacionalnog saveta za energetsku dominaciju Džerodom Ejdženom o projektu reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, koji se realizuje na osnovu međudržavnog sporazuma dve zemlje i ulazi u novu fazu.

U razgovoru je pozitivno ocenjen završetak javnog poziva i početak evaluacije za izbor kompanije sa kojom će biti započeti pregovori u vezi sa izradom projektno-tehničke dokumentacije i izgradnjom RHE Đerdap 3, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Jovana Joksimović istakla je da Srbija vidi nuklearnu energiju kao dugoročno rešenje u procesu energetske tranzicije i jačanja energetske sigurnosti zbog čega postoji potencijal za saradnju sa SAD kroz
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