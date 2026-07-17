Nova signalizacija u zoni OŠ „Sreten Mladenović“

Glas Šumadije pre 51 minuta  |  Jovanka Nikolić
Nova signalizacija u zoni OŠ „Sreten Mladenović“

Ekipe Službe signalizacije JKP Šumadija Kragujevac izvode radove na realizaciji Projekta postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta u zoni OŠ „Sreten Mladenović“ u MZ Lužnice.

Projekat postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije sprovodi se u cilju zaštite bezbednosti dece kao najugroženijih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na sve vozače da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajna pravila i propise i da uspore kretanje vozila u blizini škola, poručuju iz JKP Šumadija.
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