Nova signalizacija u zoni OŠ „Sreten Mladenović“

Ekipe Službe signalizacije JKP Šumadija Kragujevac izvode radove na realizaciji Projekta postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta u zoni OŠ „Sreten Mladenović“ u MZ Lužnice.

Projekat postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije sprovodi se u cilju zaštite bezbednosti dece kao najugroženijih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na sve vozače da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajna pravila i propise i da uspore kretanje vozila u blizini škola, poručuju iz JKP Šumadija.