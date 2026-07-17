Uf, šta radi Dubai: Potpisao jedan od najboljih bekova Evrope!

Dubai nastavlja da gradi tim koji bi trebalo da bude konkurentan na najvećoj evropskoj sceni.

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ozvaničio je dolazak francuskog reprezentativca Elija Okoba, koji je potpisao ugovor na dve godine i postao još jedno veliko pojačanje u istorijskoj sezoni za novi evroligaški projekat. Okobo u Dubai stiže nakon izuzetno uspešnog perioda u dresu Monaka, gde je tokom prethodnih nekoliko sezona izrastao u jednog od najvažnijih igrača ekipe. Francuski bek bio je deo generacije koja je klub iz Kneževine transformisala u jednog od