Uf, šta radi Dubai: Potpisao jedan od najboljih bekova Evrope!

Hot sport pre 3 sata
Uf, šta radi Dubai: Potpisao jedan od najboljih bekova Evrope!

Dubai nastavlja da gradi tim koji bi trebalo da bude konkurentan na najvećoj evropskoj sceni.

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ozvaničio je dolazak francuskog reprezentativca Elija Okoba, koji je potpisao ugovor na dve godine i postao još jedno veliko pojačanje u istorijskoj sezoni za novi evroligaški projekat. Okobo u Dubai stiže nakon izuzetno uspešnog perioda u dresu Monaka, gde je tokom prethodnih nekoliko sezona izrastao u jednog od najvažnijih igrača ekipe. Francuski bek bio je deo generacije koja je klub iz Kneževine transformisala u jednog od
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Veliki posao Dubaija: Jedan od najboljih bekova Evrope pojačao šampiona ABA lige

Veliki posao Dubaija: Jedan od najboljih bekova Evrope pojačao šampiona ABA lige

Večernje novosti pre 1 sat
Gospodski dogovor Zvezde i Hapoela: Otkriveni detalji transfera Džonatana Motlija

Gospodski dogovor Zvezde i Hapoela: Otkriveni detalji transfera Džonatana Motlija

Mondo pre 1 sat
Sada je sve gotovo: Vil Klajburn ima novi klub!

Sada je sve gotovo: Vil Klajburn ima novi klub!

Hot sport pre 3 sata
Bomba u ABA ligi: stiže bivši NBA as, jedan od najboljih bekova Evrolige

Bomba u ABA ligi: stiže bivši NBA as, jedan od najboljih bekova Evrolige

Mondo pre 4 sati
Fenerbahče ne staje sa pojačanjima - Klajburn novo je pojačanje Šarunasa Jasikevičijusa

Fenerbahče ne staje sa pojačanjima - Klajburn novo je pojačanje Šarunasa Jasikevičijusa

RTS pre 3 sata
"Veći smo od Partizana iz 1992!" Gazda Hapoela izazvao buru posle Motlijevog odlaska u Zvezdu

"Veći smo od Partizana iz 1992!" Gazda Hapoela izazvao buru posle Motlijevog odlaska u Zvezdu

Večernje novosti pre 4 sati
Pojačanje na Malom Kalemegdanu: Američki centar Džonatan Motli potpisao za Crvenu zvezdu

Pojačanje na Malom Kalemegdanu: Američki centar Džonatan Motli potpisao za Crvenu zvezdu

Newsmax Balkans pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dubai

Sport, najnovije vesti »

Isprobajte AI penalty challenge: Veštačka inteligencija analizira svaki vaš šut

Isprobajte AI penalty challenge: Veštačka inteligencija analizira svaki vaš šut

Hot sport pre 2 minuta
Mađar ne mrda nigde sa "Enfilda" - Dominik Soboslaj produžio ugovor sa Liverpulom

Mađar ne mrda nigde sa "Enfilda" - Dominik Soboslaj produžio ugovor sa Liverpulom

RTS pre 13 minuta
Karlik Džons preko leta nosi crveno-crni dres

Karlik Džons preko leta nosi crveno-crni dres

Sport klub pre 8 minuta
Da li je ugroženo finale Mundijala? Upaljen alarm u Njujorku - ovo niko nije očekivao

Da li je ugroženo finale Mundijala? Upaljen alarm u Njujorku - ovo niko nije očekivao

Kurir pre 12 minuta
Mesi najbolji u poslednjih 4o godina: Saša Ilić prognozirao finale Mundijala...

Mesi najbolji u poslednjih 4o godina: Saša Ilić prognozirao finale Mundijala...

Kurir pre 8 minuta