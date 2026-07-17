Zvezda razbila Mačvu: Pukla „petarda“ na Marakani, Šapčani nemoćni protiv šampiona!

Hot sport pre 1 sat
Zvezda razbila Mačvu: Pukla „petarda“ na Marakani, Šapčani nemoćni protiv šampiona!

Crveno-beli su novu sezonu otvorili ubedljivom pobedom, uz dva gola Vasilija Kostova i odličnu partiju Bruna Duartea.

Crvena zvezda je novu sezonu otvorila baš onako kako se od šampiona Srbije i očekivalo – ubedljivo, agresivno i bez ikakve dileme oko konačnog ishoda. Crveno-beli su na stadionu „Rajko Mitić“ savladali Mačvu rezultatom 5:0 i već u prvom kolu Superlige Srbije pokazali da odbranu domaćih trofeja žele da započnu snažnom porukom konkurenciji. Tim Dejana Stankovića bio je apsolutni favorit protiv novajlije u elitnom rangu, ali je posao odradio ozbiljno od prvog minuta.
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