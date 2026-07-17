Bez vode delovi Kragujevca zbog sanacije kvarova – poznata satnica isključenja

Zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, u petak, 17. jula 2026. godine, doći će do privremenih isključenja vode u nekoliko naselja na teritoriji Kragujevca.

Prema planu, u naselju Bubanj, u Ulici Jug Bogdanova, voda će biti isključena od 8 do 11 časova zbog popravke hidranta. U naselju Ilićevo, u Ulici 19. Oktobra, planirani radovi na popravci ulične vodovodne linije izvodiće se od 11 do 14 časova, kada će korisnici u toj ulici biti bez vode. U naselju Pivara, u Ulici Stojana Protića, zbog popravke kućnog priključka, obustava vodosnabdevanja planirana je od 14 do 18 časova. Nadležni napominju da je plan isključenja