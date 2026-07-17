NUNS traži hitnu reakciju zbog novih pretnji uredniku N1 Branislavu Šovljanskom

In medija pre 3 sata
NUNS traži hitnu reakciju zbog novih pretnji uredniku N1 Branislavu Šovljanskom

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je nove pretnje upućene direktoru vesti i uredniku televizije N1 Branislavu Šovljanskom i zatražilo hitnu reakciju nadležnih institucija.

Kako navodi NUNS, pretnja je upućena u komentaru ispod teksta objavljenog na portalu N1 pod naslovom „Spin tabloida iz prvog reda: Od običnog protokola napravili veliku čast za Srbiju i Vučića“, a poslata je sa naloga osobe koja se predstavlja pseudonimom „Srbin“. U saopštenju se navodi da poruka sadrži pretnje nasiljem i progonom Šovljanskog, kao i članova njegove porodice. NUNS je sadržaj poruke prijavio nadležnom tužilaštvu i zatražio „brzu, efikasnu i temeljnu
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