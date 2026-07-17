Advokat Stefan Ćorda za Insajder: Krivična prijava protiv Aleksandra Radića je nastavak progona, nema dokaza za dela koja mu se stavljaju na teret

Advokat Aleksandra Radića Stefan Ćorda ocenio je za Insajder da je krivična prijava koju je protiv vojnog analitičara podneo MUP zasnovana na neozbiljnim dokazima, te da su krivična dela koja mu se stavljaju na teret neosnovana.

Foto: Beta/Vojkan Kostić Prema njegovim rečima, podnošenje krivične prijave predstavlja nastavak pritisaka prema Radiću. On smatra da je to povezano sa njegovim ranijim javnim nastupima i izjavama u kojima je govorio o određenim osobama. “Moram da kažem da je ovo što sam danas pročitao iz saopštenja Višeg javnog tužilaštva, na okolnosti zbog kojih je podneta krivična prijava, pre svega sa aspekta dokaza, ja smatram da je to zaista neozbiljno, da se tako jedno