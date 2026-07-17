AMSS: Pojačan saobraćaj, na ulazu u Srbiju na prelazu Horgoš putnička vozila čekaju 45 minuta

Insajder pre 1 sat  |  Beta
AMSS: Pojačan saobraćaj, na ulazu u Srbiju na prelazu Horgoš putnička vozila čekaju 45 minuta

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Veći broj vozila je na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, kao i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Vozači se pozivaju da kreću na put u ranim jutarnjim ili večernjim satima kada su temperature niže i uslovi za vožnju prijatniji. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Putnička vozila čekaju
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