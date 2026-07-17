Kina odbacila Trampove tvrdnje o mešanju u američke izbore

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Kina odbacila Trampove tvrdnje o mešanju u američke izbore

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian izjavio je danas da je Kina odbacila tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da se mešala u američke izbore, ocenjujući ih kao neosnovane i zlonamerne.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong, File Đian je na redovnoj konferenciji za novinare rekao da su takve optužbe "potpuno izmišljene" i da je odavno dokazano da nemaju uporište u činjenicama, preneo je Global tajms. Lin je rekao da Kina dosledno poštuje princip nemešanja u unutrašnje poslove drugih država i da nema interes da utiče na američke izbore. Takođe je optužio Sjedinjene Američke Države za mešanje u unutrašnje poslove drugih zemalja, sprovođenje nadzora nad
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