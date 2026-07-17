Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Koliko će koštati dizel i benzin narednih sedam dana (GRAFIKA)

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Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Koliko će koštati dizel i benzin narednih sedam dana (GRAFIKA)

Cena evrodizela i benzina u narednih sedam dana biće viša za dva dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Foto: Srđan Ilić Litar dizela koštaće 222 dinara, dok će cena evro premijuma BMB 95 biti 198 dinara. Nove cene važiće od danas od 15 časova do 24. jula. Inače, na svetskom tržištu jutros su cene nafte porasle nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran pojačali međusobne napade u Persijskom zalivu, dok narušeno primirje ograničava protok nafte kroz Ormuski moreuz. Fjučersi za brent naftu porasli su za 70 centi, odnosno 0,83 odsto, na 84,93 dolara po barelu, dok
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