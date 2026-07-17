Pokrenut Strateški dijalog SAD i Srbije: Teme razgovora od Đerdapa III, preko kupovine američke vojne opreme do otvaranja novih konzulata

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Pokrenut Strateški dijalog SAD i Srbije: Teme razgovora od Đerdapa III, preko kupovine američke vojne opreme do otvaranja…

Prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države-Srbija koji si danas u Vašingtonu predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva između dve zemlje i jačanja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa SAD i Srbije, navodi se u zajednjičkom saopštenju dve zemlje.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i državni sekretar SAD Marko Rubio FOTO TANJUG/ MSP/ bs U saopštenju se ističe da su SAD i Srbija potpisale Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. SAD su, kako se navodi, takođe pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap III koji je prvi projekat identifikovan u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici. U saopštenju se ocenjuje
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