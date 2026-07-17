Prebijanje maloletnika uznemirilo javnost: “Došli smo do toga da je od prestonice kulture Novi Sad postao prestonica izbijenih zuba”

Dvojica maloletnika pretučena su u Novom Sadu 15. jula, a jedan od njih je zadobio teške telesne povrede. Taj događaj je izazvao veliko uznemirenje javnosti. Sinoć su uhapšene dve osobe za koje se sumnja da su pretukli maloletnike, a u blizini Medicinske škole u Novom Sadu je održan protest na poziv zborova i Foruma roditelja Novog Sada. Jovica Vukša iz Foruma je rekao za Insajder da su deca koja su prisustvovala događaju u traumi.

Vukša je rekao da su svršeni osnovci, momci i devojke, sedeli u parkiću za koji su Novosađani mislili da je bezbedno mesto. “U tom parkiću su se moja deca igrala, tu su oni odrasli. Oko 11 uveče, u taj parkić uletela je horda kriminalaca. Znači, reći će neko navijači, ali to su kriminalci, sa fantomkama i bejzbol palicama”, rekao je. Kaže da se dečak koji je povređen divno dete i nosilac Vukove diplome. “Pristojan je dečko, znači, samo je sedeo sa curom na klupi.