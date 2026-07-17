Tužilaštvo predložilo pritvor za osumnjičene za napad na advokata Danka Cvejića

Insajder pre 3 sata  |  Tanjug
Tužilaštvo predložilo pritvor za osumnjičene za napad na advokata Danka Cvejića

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je danas sudu da odredi pritvor četvorici osumnjičenih da su na Novom Beogradu 4. jula pretukli advokata Danka Cvejića i mladića M.J, saopštilo je tužilaštvo.

Pritvor, ilustracija. FOTO: Srđan Ilić Osumnjičeni Đ.M. (20), J.B. ( 28), D.R. ( 21) i V.B. ( 21) su na saslušanju negirali krivicu, saopšteno je iz tog tužilaštva. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda. Sumnja se da su oni u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, oštećenom advokatu D.C. ( 44) i oštećenom M.J. (19) zadali više udaraca usled kojih su kod oštećenih nastupile telesne povrede.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Raspisana poternica za Aleksandrom Radićem

Raspisana poternica za Aleksandrom Radićem

Vreme pre 1 sat
Pritvor za osumnjičene za napad na advokata Danka Cvejića

Pritvor za osumnjičene za napad na advokata Danka Cvejića

Radio 021 pre 51 minuta
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su pretukli advokata i još jednog mladića

Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su pretukli advokata i još jednog mladića

Euronews pre 1 sat
BLIC: Policija upala u „Bor 1919“ i uhapsila bivšeg predsednika i sekretara zbog zloupotrebe položaja: Oštetili klub za preko…

BLIC: Policija upala u „Bor 1919“ i uhapsila bivšeg predsednika i sekretara zbog zloupotrebe položaja: Oštetili klub za preko 2,3 MILIONA!

Ist media pre 3 sata
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su pretukli advokata i još jednog mladića

Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su pretukli advokata i još jednog mladića

RTS pre 3 sata
Osumnjičeni da su pretukli advokata (44) i mladića na Novom Beogradu negirali krivicu, tužilaštvo predložilo pritvor

Osumnjičeni da su pretukli advokata (44) i mladića na Novom Beogradu negirali krivicu, tužilaštvo predložilo pritvor

Newsmax Balkans pre 3 sata
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su pretukli advokata i još jednog mladića na Novom Beogradu

Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su pretukli advokata i još jednog mladića na Novom Beogradu

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Nastradale dve osobe u požaru u stanu na Zvezdari

Nastradale dve osobe u požaru u stanu na Zvezdari

Danas pre 1 sat
Dosta je „šerovanja” i samosažaljenja tipa „Vidi šta nam rad?” i „Spasa nam nema!”: Poruke sa studentske tribine u Kragujevcu…

Dosta je „šerovanja” i samosažaljenja tipa „Vidi šta nam rad?” i „Spasa nam nema!”: Poruke sa studentske tribine u Kragujevcu

Danas pre 41 minuta
Policija izvršila pretres stana „Faraona“, 31-godišnjeg muškarca za kojeg se sumnja da kroz muziku promoviše pedofiliju

Policija izvršila pretres stana „Faraona“, 31-godišnjeg muškarca za kojeg se sumnja da kroz muziku promoviše pedofiliju

Danas pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 57. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 57. kolu?

Danas pre 3 sata
Kako informacije sa studentskih plenuma završavaju u tabloidima: Sagovornici Danasa o ulozi službi bezbednosti

Kako informacije sa studentskih plenuma završavaju u tabloidima: Sagovornici Danasa o ulozi službi bezbednosti

Danas pre 3 sata