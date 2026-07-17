U leskovačkoj Opštoj bolnici još dvoje dece hospitalizovano zbog salmonele, ukupno 17

Insajder pre 2 sata  |  Beta
U leskovačkoj Opštoj bolnici još dvoje dece hospitalizovano zbog salmonele, ukupno 17

U Opštu bolnicu u Leskovcu noćas je primljeno još dvoje dece zbog trovanja salmonelom pa je ukupan broj hospitalizovane dece povećan na 17, potvrđeno je agenciji Beta u toj zdravstvenoj ustanovi.

Ilustracija Foto: Unsplash/Stephen Andrews Sva hospitalizovana deca su u stabilnom stanju i njihovo zdravstveno stanje je bolje nego prethodnog dana a bolnica je u pripravnosti zbog mogućeg prijema novih pacijenata, rečeno je u toj zdravstvenoj ustanovi. Po dosadašnjim saznanjima, kod dece su se pojavili simptomi posle konzumiranja testenine u objektu brze hrane u centru Leskovca. Sanitarna i veterinarska inspekcija zatvorile su taj objekat, dok se utvrđuju
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