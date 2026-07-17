Vučić poziva na dijalog, kaže da je to suština demokratskog društva

Insajder pre 4 sati  |  Beta
Vučić poziva na dijalog, kaže da je to suština demokratskog društva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas "političke protivnike" na dijalog, navodeći da je razgovor "suština demokratije".

Foto: Srđan Ilić U objavi na Instagramu, Vučić je kazao da je "mnogo puta" pozivao političke protivnike na dijalog, ali da se oni "gotovo nikada" nisu odazivali tim pozivima. "Pošto nam se izbori bliže, a želeći da napravimo najbolje moguće demokratske uslove, da obezbedimo sigurnu tranziciju vlasti, kako naši protivnici misle jer pobeđuju na izborima, kako njihova istraživanja govore, želim i ovim putem da kažem da čim dobijemo rezultate izbora koji pokazuju da su
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