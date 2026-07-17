PU Leskovac: Za 24 sata jedna saobraćajna nezgoda, povređena jedna osoba

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovana je 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedna osoba.

Zbog predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone, danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima, povećane kolone na naplatnim stanicama i graničnim prelazima, povećan umor kod vozača, i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Planirajte putovanje tako da pre početka i tokom vožnje budete odmorni, pravite redovne pauze ukoliko je u pitanju duže putovanje, jer