‘Simbolika ili promene’: Šta bi Srbiji mogao da donese strateški dijalog sa SAD

Južne vesti pre 36 minuta
‘Simbolika ili promene’: Šta bi Srbiji mogao da donese strateški dijalog sa SAD

CHARLY TRIBALLEAU/POOL/AFP via Getty Images Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i američki državni sekretar Marko Rubio Diplomatska biografija Srbije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) uskoro bi mogla da bude upotpunjena novom stavkom – uspostavljanjem strateškog dijaloga.

Najavljivan je i u junu 2025, ali je ovog puta Amerika donela konačnu odluku, kaže Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije. Ovom, kako ju je Đurić nazvao, „diplomatskom, ali i političkom istorijom u odnosima dveju zemalja“, biće „osnažen međunarodni položaj i ugled Srbije, privreda i život njenih stanovnika“. Strateškim dijalogom biće pokrenuta važna, ali ne uvek laka i jednostavna pitanja za Srbiju, a najvažnije će biti energetsko, rekao je predsednik Srbije
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