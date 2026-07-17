‘Simbolika ili promene’: Šta bi Srbiji mogao da donese strateški dijalog sa SAD

CHARLY TRIBALLEAU/POOL/AFP via Getty Images Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i američki državni sekretar Marko Rubio Diplomatska biografija Srbije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) uskoro bi mogla da bude upotpunjena novom stavkom – uspostavljanjem strateškog dijaloga.

Najavljivan je i u junu 2025, ali je ovog puta Amerika donela konačnu odluku, kaže Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije. Ovom, kako ju je Đurić nazvao, „diplomatskom, ali i političkom istorijom u odnosima dveju zemalja“, biće „osnažen međunarodni položaj i ugled Srbije, privreda i život njenih stanovnika“. Strateškim dijalogom biće pokrenuta važna, ali ne uvek laka i jednostavna pitanja za Srbiju, a najvažnije će biti energetsko, rekao je predsednik Srbije