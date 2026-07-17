Uhapšene Nišlije zbog 13 grama kokaina i 400 grama marihuane

Južne vesti pre 1 sat  |  Ljubica Jocić
Uhapšene Nišlije zbog 13 grama kokaina i 400 grama marihuane
Policija je u Nišu uhapsila 25-godišnjeg P. T. zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i prodavao drogu i 31-godišnjeg N. J. zbog sumnje da je neovlašćeno držao drogu. Policija je pretresom stana koji P. T. koristi pronašla 25 paketića sa 13,4 grama kokaina, kao i 73 paketića sa 401,5 grama marihuane. Policajci su, prethodno, zatekli P. T. koji je, kako se sumnja, N. J. prodao paketić sa 5,5 grama materije za koju se sumnja da je marihuana – kažu iz policije.
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