"Često je igrao fudbal i bio nepobediv" Komšije i najbliži prijatelji otkrili nepoznate detalje iz prošlosti Miroslava Ilića: Ovo je njegovo omiljeno mesto

Miroslav Ilić iza sebe ima karijeru koja traje više od pola veka, a i dan-danas redovno održava koncerte u velikim halama širom regiona.

Ljubav prema muzici nasledio je od majke, međutim, njena smrt mu je teško pala pa je poželeo da napusti pevanje. Kako je sam govorio jednom prilikom, proklinjao je i novac i karijeru i pesmu, jer upravo zbog muzike nije mogao da sa majkom provede poslednje trenutke. - Nikad mi nije bilo teže. Proklinjao sam novac, turneju, karijeru, pesmu... Čak sam se zarekao da više nikad neću uzeti mikrofon u ruke. Osećao sam se kao da mi je pesma ukrala poslednje dane koje sam