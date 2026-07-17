Napustio je pripreme kluba! Brazilac pred transferom karijere! Premijerligaš će iskeširati 38 miliona funti, ovo su svi detalji!

Kurir pre 57 minuta
Napustio je pripreme kluba! Brazilac pred transferom karijere! Premijerligaš će iskeširati 38 miliona funti, ovo su svi…

Kako prenosi Bi Bi Si, brazilski reprezentativac napustio je pripreme Vulverhemptona u Portugaliji kako bi u četvrtak obavio lekarske preglede pred potpisivanje ugovora sa klubom iz Birmingema.

Prema navodima medija, Aston Vila će platiti 34 miliona funti fiksnog obeštećenja, uz dodatna četiri miliona kroz bonuse. Klub sa "Vila parka" traži pojačanja u veznom redu nakon što je Juri Tilemans prodat Mančester junajtedu za 35 miliona funti, dok je Amadu Onana zbog teške povrede kolena zadobijene na Svetskom prvenstvu završio sezonu. Aston Vila je u završnoj fazi pregovora i oko dovođenja švajcarskog reprezentativca Johana Mansambija iz Frajburga, u transferu
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Napustio je pripreme kluba! Brazilac pred transferom karijere! Premijerligaš će iskeširati 38 miliona funti, ovo su svi…

Napustio je pripreme kluba! Brazilac pred transferom karijere! Premijerligaš će iskeširati 38 miliona funti, ovo su svi detalji!

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