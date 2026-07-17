Ovo su povređeni u stravičnoj nesreći kod Šida: Muškarac (65) u najtežem stanju, poznati novi detalji nakon teškog sudara na auto-putu (foto)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu kod Šida, a u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, povređene su četiri osobe.

Kako saznajemo, povređeni su: Prema dosadašnjim informacijama, najteže je povređen M. M. (65), koji je zadobio teške telesne povrede. Ostali učesnici u nezgodi zadobili su povrede čiji stepen za sada nije zvanično saopšten. Povređene su na mestu nesreće zbrinule ekipe Hitne medicinske pomoći iz Sremske Mitrovice, nakon čega su prevezeni u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja. Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama sa terena, jedna od