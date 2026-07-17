Ovo su povređeni u stravičnoj nesreći kod Šida: Muškarac (65) u najtežem stanju, poznati novi detalji nakon teškog sudara na auto-putu (foto)

Kurir pre 13 minuta
Ovo su povređeni u stravičnoj nesreći kod Šida: Muškarac (65) u najtežem stanju, poznati novi detalji nakon teškog sudara na…

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu kod Šida, a u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, povređene su četiri osobe.

Kako saznajemo, povređeni su: Prema dosadašnjim informacijama, najteže je povređen M. M. (65), koji je zadobio teške telesne povrede. Ostali učesnici u nezgodi zadobili su povrede čiji stepen za sada nije zvanično saopšten. Povređene su na mestu nesreće zbrinule ekipe Hitne medicinske pomoći iz Sremske Mitrovice, nakon čega su prevezeni u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja. Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama sa terena, jedna od
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Foto) Žena pronađena 200 metara od smrskanog vozila! Horor na auto-putu ka Šidu: Vozilo beogradskih tablica skroz uništeno…

(Foto) Žena pronađena 200 metara od smrskanog vozila! Horor na auto-putu ka Šidu: Vozilo beogradskih tablica skroz uništeno, petoro povređeno

Blic pre 18 minuta
Jezive scene nakon saobraćajne nesreće kod Šida: Automobil beogradskih tablica probio ogradu i zakucao se u drvo, stvari…

Jezive scene nakon saobraćajne nesreće kod Šida: Automobil beogradskih tablica probio ogradu i zakucao se u drvo, stvari ispale iz vozila svuda unaokolo (foto)

Kurir pre 33 minuta
Teška nesreća na auto-putu kod Šida: Poznat identitet četvoro povređenih, muškarac (65) u najtežem stanju

Teška nesreća na auto-putu kod Šida: Poznat identitet četvoro povređenih, muškarac (65) u najtežem stanju

Ozon pre 8 minuta
Jedna osoba nađena u žbunju 200 metara od vozila: Prve fotografije stravične nesreće kod Šida

Jedna osoba nađena u žbunju 200 metara od vozila: Prve fotografije stravične nesreće kod Šida

Mondo pre 8 minuta
Automobili "leteli" pored puta, žena pronađena 200 metara od uništenog auta: Jeziv sudar na auto-putu ka Šidu

Automobili "leteli" pored puta, žena pronađena 200 metara od uništenog auta: Jeziv sudar na auto-putu ka Šidu

Telegraf pre 8 minuta
Stravična saobraćajka kod Šida: Petoro povređenih u sudaru dva automobila, jedna osoba nađena u žbunju 200 metara od mesta…

Stravična saobraćajka kod Šida: Petoro povređenih u sudaru dva automobila, jedna osoba nađena u žbunju 200 metara od mesta nesreće

Kurir pre 43 minuta
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ŠIDA: Petoro povređeno, jedna osoba pronađena u žbunju 200 metara od auto-puta

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ŠIDA: Petoro povređeno, jedna osoba pronađena u žbunju 200 metara od auto-puta

Ozon pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska Mitrovicasaobraćajna nesrećaŠid

Regioni, najnovije vesti »

Danas počinje najveći moto skup ovog leta, Beograd prvi put domaćin Moto Festa

Danas počinje najveći moto skup ovog leta, Beograd prvi put domaćin Moto Festa

RTV pre 13 minuta
„Otvorena vrata“ u niškom Domu zdravlja – bez zakazivanja oftalmološki pregled, denzintometrija i skrininzi na karcinome…

„Otvorena vrata“ u niškom Domu zdravlja – bez zakazivanja oftalmološki pregled, denzintometrija i skrininzi na karcinome

Južne vesti pre 3 minuta
Lepa vest: Šest beba rođeno u leskovačkom porodilištu

Lepa vest: Šest beba rođeno u leskovačkom porodilištu

Jug press pre 8 minuta
Uredba Ministarstva poljoprivrede između proizvođača i otkupljivača (VIDEO)

Uredba Ministarstva poljoprivrede između proizvođača i otkupljivača (VIDEO)

Zoom UE pre 28 minuta
Havarijska isključenja najavljena za 17.07.2026. u Bubnju, Ilićevu i Pivari

Havarijska isključenja najavljena za 17.07.2026. u Bubnju, Ilićevu i Pivari

Serbian News Media pre 28 minuta