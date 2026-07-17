Veliki dan za skrivenu svetinju kod Bajine Bašte! Manastir Svetih carstvenih mučenika Romanovih čuva priču o poslednjoj ruskoj carskoj porodici

Kurir pre 52 minuta  |  RINA
Veliki dan za skrivenu svetinju kod Bajine Bašte! Manastir Svetih carstvenih mučenika Romanovih čuva priču o poslednjoj ruskoj…

Manastir Svetih carstvenih mučenika Romanovih, jedinstvena pravoslavna svetinja posvećena poslednjoj ruskoj carskoj porodici, danas će svečano proslaviti svoju hramovnu slavu. - Sveta arhijerejska liturgija biće služena sa početkom u 9.00 časova, a očekuje se dolazak velikog broja vernika iz Podrinja i drugih krajeva Srbije.

Nakon bogosluženja biće upriličeno osvećenje slavskih darova i trpeze ljubavi, a slavlje će biti nastavljeno uz kulturno-umetnički program, koji je pripremljen povodom manastirske slave, saopšteno je iz kabineta predsednika opštine Bajina Bašta. Manastir Strmovo smešten je u zaseoku Jasika, u Mesnoj zajednici Bačevci, na teritoriji opštine Bajina Bašta i svedoči o stradanju Svetih carskih mučenika Romanovih. Pripada Eparhiji Šabačkoj Srpske pravoslavne crkve i po
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